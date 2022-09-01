Москва, , 14:23 — REGNUM Большинство диверсантов киевского режима, направленных в Энергодар, были ликвидированы российскими военными. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Из 60 человек 47 были ликвидированы или взяты в плен. Трое были взяты в плен, двое в очень тяжелом состоянии», — сказал Рогов.

С его слова, ещё 12 диверсантов взяты в окружение. Сейчас у них осталось всего два выхода — сдаться в плен или погибнуть.

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