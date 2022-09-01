Москва, , 14:22 — REGNUM В августе российский рубль показал разнообразную и достаточно нестандартную динамику по отношению к мировым резервным валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик FreedomFinanceGlobal Наталья Мильчакова.

Рубли sm-ekb2005

«За месяц «россиянин», хотя и понизился по отношению к доллару США, но всего на 0,1%, а вот к евро рубль в августе подорожал сразу на 9%. К концу августа курсы доллара США и евро по отношению к рублю на Московской бирже колебались вокруг значения 60 руб. за доллар и столько же за евро; таким образом, курс доллара вернулся на уровни декабря 2019 года, а евро — даже на уровни 2017 года.

Причины такой неоднозначной динамики связаны прежде всего с обвалом евро, который в августе упал по отношению к доллару на 2%, и к концу августа находился на паритетном значении с долларом.

Европейский центральный банк в июле повысил процентные ставки сразу на 0,5 процентного пункта, но пока это повышение не принесло результатов: в августе евро обвалился, а инфляция в еврозоне продолжает расти.

Со слабостью евро связано резкое укрепление рубля в августе по отношению к единой европейской валюте. А вот американский доллар в прошлом месяце продолжал ставить рекорды роста к евро и другим мировым резервным валютам в связи с достаточно давно и последовательно осуществляющимся ужесточением денежно-кредитной политики.

Поэтому можно сказать, что рубль в августе, хотя и не укрепился по отношению к доллару, но всё-таки имел хороший запас прочности, чтобы избежать резкого падения.

Такой запас прочности российской нацвалюты в августе был связан с тем, что, во-первых, возвращение бюджетного правила было отложено до сентября, во-вторых, некоторые валютные ограничения, ранее введённые Банком России, всё равно сохранялись.

Возврат бюджетного правила может стать основной угрозой для стабильности рубля в сентябре. Как сообщали в Минфине РФ, параметры обновлённого бюджетного правила станут известны до внесения правительством в Госдуму проекта госбюджета на 2023 год, то есть, скорее всего, до начала октября.

Обновлённый формат бюджетного правила будет подразумевать, что Минфин и ЦБ РФ вместо покупки в бюджет и ФНБ валют недружественных стран, включая евро и доллар США, начнут покупать на открытом рынке китайский юань, который является мировой резервной валютой, и, возможно, валюты иных дружественных России стран.

Для курса рубля возвращение к бюджетному правилу может оказаться существенным негативом, так как, независимо от того, какие валюты будут приобретаться Минфином, покупка иностранных валют будет означать продажу рублей.

Позитивным для рубля событием, которое ожидается не позднее конца первой декады сентября, может стать выход данных Росстата по инфляции потребительских цен за август.

Скорее всего, по итогам августа годовая инфляция потребительских цен в России не превысит 14-14,5%, что окажется меньше июльских значений и может привести к краткосрочному укреплению рубля.

Из важных зарубежных событий можем отметить решение по процентной ставке Европейского центрального банка, которое будет объявлено 8 сентября.

Скорее всего, ЕЦБ объявит об очередном повышении процентной ставки на 0,5 процентного пункта, и, если это произойдёт, курс евро может в краткосрочном аспекте укрепиться по отношению к рублю.

16 сентября своё решение по ключевой процентной ставке объявит ЦБ РФ. Вероятно, что Банк России понизит ставку на 0,5 или даже на 1 процентный пункт. В итоге значение ключевой ставки понизится до 7-7,5%.

Сложно предсказать реакцию курса рубля на такое решение регулятора, она нередко бывает парадоксальной и нередко зависит от характера прогнозов и комментариев ЦБ РФ.

21 сентября решение по процентным ставкам объявит комитет по открытым рынкам ФРС США. Предполагается, что ФРС повысит коридор процентных ставок сразу на 0,75 процентного пункта.

По крайней мере, несколько представителей Федрезерва уже заявляли, что готовы поддержать повышение процентных ставок сразу на такую величину. Повышение процентных ставок в США, тем более, такое резкое, может в краткосрочном аспекте укрепить доллар и ослабить рубль.

Кроме того, на курс рубля в сентябре будут продолжать влиять колебания цены на нефть, а также геополитика и санкции, хотя санкционные угрозы для России уже достаточно предсказуемы, и вряд ли могут нанести новый существенный ущерб российской экономике.

Доллар США в сентябре может показать динамику в коридоре 59-65 руб., а евро — в диапазоне значений 60-66 рублей», — предполагает эксперт.

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