Москва, 1 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть штабов ВСУ и взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777.