Архангельск, , 14:19 — REGNUM В Архангельской области на капитальный ремонт школ направят более двух млрд рублей, сообщает правительство региона.

Ремонт школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В первом этапе регионального проекта модернизации школьных систем образования, который Архангельская область реализует за счет привлечения федеральных средств государственной программы РФ «Развитие образования» участвуют 26 школ в 13 муниципалитетах», — сообщили в ведомстве.

Дополнительно в состав региональной заявки на участие во втором этапе программы в период 2024–2025 годов включены 15 образовательных учреждений Архангельска. На эти цели предполагается направить более 800 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022-23 гг российские регионы получат на ремонт школ финансирование в размере 92 млрд рублей.