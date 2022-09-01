Архангельск, 1 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Архангельской области на капитальный ремонт школ направят более двух млрд рублей, сообщает правительство региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

«В первом этапе регионального проекта модернизации школьных систем образования, который Архангельская область реализует за счет привлечения федеральных средств государственной программы РФ «Развитие образования» участвуют 26 школ в 13 муниципалитетах», — сообщили в ведомстве.

Дополнительно в состав региональной заявки на участие во втором этапе программы в период 2024–2025 годов включены 15 образовательных учреждений Архангельска. На эти цели предполагается направить более 800 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022-23 гг российские регионы получат на ремонт школ финансирование в размере 92 млрд рублей.