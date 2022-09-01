Иркутск, 1 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. До конца года в Иркутскую область поступит 18 автомобилей скорой помощи. соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российский Федерации Михаил Мишустин. Как сообщаетесь телеграм-канал правительства региона, на закупку автомобилей из федерального бюджета выделили 6 млрд рублей.

Kuzdrav.ru Скорая помощь

«Я часто общаюсь с медиками в разных населенных пунктах области. И знаю, что требуется обновление автопарка, в том числе службы скорой помощи. Мы очень признательны Президенту России Владимиру Путину и Правительству страны за то, что этот вопрос постепенно решается. Поручил минздраву региона в ближайшие дни подготовить распределение автомобилей по медучреждениям согласно потребности», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, в июне 2022 года сообщалось, что за четыре года на Иркутскую станцию скорой медицинской помощи поступило 54 новых автомобиля.

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