Минск, 1 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Россия не может проиграть в специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом 1 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, к началу боевых действий готовились не в Киеве, а на Западе, в США.

«И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени», — сказал Лукашенко.