Москва, , 14:16 — REGNUM Решение глав МИД стран Евросоюза заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, принятое в 2007 году, является нелепым. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его мнению, это плохо для российских граждан. Ужесточение визового режима стран ЕС с Россией из серии продолжающегося абсурда.

«Теперь визы будет получать дольше и сложнее Безусловно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для жителей Европы», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС значительно сократят количество выдаваемых виз гражданам РФ, а также сделают процедуру получения шенгена более дорогой и сложной.

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