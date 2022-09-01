Мадрид, , 14:16 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что с октября до конца 2022 года НДС на газ будет снижен с 21% до 5%. Об этом он заявил в интервью Cadena SER.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

При этом, по его словам, в правительстве Испании готовы продлить действие инициативы до 2023 года, «пока длится эта сложная ситуация».

Санчес отметил, что власти уже снизили налоги на электроэнергию на 80%, но они могут сделать «гораздо больше», и поэтому они предложили снизить НДС на газ «в соответствии с экономической политикой, которую мы проводим в начале энергетического кризиса».