Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Уголовный кодекс Казахстана нужно подвергнуть ревизии, а потом передать полномочия по его коррекции министерству юстиции республики. Об этом 1 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании казахстанскому народу.

Флаг Казахстана Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«С 2015 года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесено уже более 1200 изменений. Недопустимо, чтобы законы менялись в угоду сиюминутной конъюнктуре или узким корпоративным интересам», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что для этого нужно укрепить кадровый потенциал минюста и повысить качество процесса разработки законов в ведомстве. Президент также призвал убрать из УК всё, что мешает правосудию или не работает.

Кроме того, Токаев заявил о необходимости нарастить усилия в борьбе с коррупцией и выявлять реальных организаторов схем расхищения бюджетных средств.

Стоит отметить, Токаев в послании народу также заявил, что недоволен работой правительства, сформированного в январе. Он не исключил, что применит «кадровые решение» по этому поводу.

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