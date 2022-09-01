Геленджик, Краснодарский край, 1 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Российский олигарх Роман Абрамович замечен в Геленджике. Его в сопровождении спутницы встретили отдыхающие.

(сс) Brian Minkoff-London Pixels Роман Абрамович

Фотоснимки Абрамовича со спутницей, гуляющего в районе Толстого мыса, появились в социальных сетях. О причинах визита олигарха на кубанский курорт ничего неизвестно.

Согласно информации, опубликованной в «Кубанских новостях», в феврале 2022 года Абрамович приобрёл отель в Геленджике. Ранее он купил участок бывшего стадиона «Спартак» у моря.