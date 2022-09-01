Абакан, 1 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Уроженец Хакасии, военнослужащий Денис Астафьев погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в правительстве Хакасии, 32-летний рядовой Вооружённых Сил России Денис Астафьев погиб 31 августа при выполнении задач спецоперации. Он был разведчиком. Служил пулемётчиком разведывательного отделения.

За проявленное мужество представлен к ордену Мужества посмертно.

Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего, а также заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

«Он погиб как герой, с честью исполнив свой воинский долг, отстаивая право людей на жизнь, смело противостоял нацизму», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Хакасии Рашид Бердикенов. Ему было 46 лет.

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