Москва, 1 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается контролируемой. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Ситуация на атомной станции контролируемая, нормальная. Уровень радиации в пределах нормы», — сказал Рогов.

При этом политик отметил, что киевский режим продолжает обстрел ЗАЭС, создавая тем самым угрозу масштабной ядерной катастрофы.