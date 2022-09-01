Берлин, , 14:12 — REGNUM У Европейского союза осталось мало средств усиления давления на Россию. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

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Авторы отметили, что общего запрета, как требуют в Прибалтике и Скандинавии, пока не будет. Однако выдача туристических документов будет всё сложнее.

«Это соответствует позиции тех, кто, как премьер-министр Финляндии Санна Марин, беспокоится, «что россияне могут вести нормальную жизнь, ездить по Европе и быть туристами, в то время как Россия ведет жестокую войну против Европы». Импульс Марин понятен, но, несмотря на все, он ошибочен», — пишет автор материала Ральф Нойкирх.

Он обратил внимание, что санкции не дают эффекта, на который рассчитывали в Евросоюзе. И решение по визам призвано «отвлечь от того, что у ЕС мало средств для оказания давления на Москву».

Нойкирх констатирует, что крупных санкционных пакетов антироссийских санкций больше не стоит ждать. Там не менее, уверен автор статьи, это не повод наказывать население России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия оставляет за собой право ответить на решение ЕС по отмене упрощённого порядка предоставления виз, заявили в МИД РФ.