Чикаго, США, 1 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Примерно 2 из 10 взрослых американцев говорят, что либо они сами, либо кто-то из их близких пострадал от насилия с применением огнестрельного оружия, при этом доля столкнувшихся с таким насилием чернокожих и испаноязычных американцев значительно выше, чем доля белых, как передает 1 сентября Associated Press.

Пистолет

Опрос, проведенный Школой государственной политики Харриса при Чикагском университете и Центром исследований общественных отношений AP-NORC, показал, что 54% чернокожих и 27% испаноязычных американцев за последние пять лет лично либо через близких друзей или членов семьи сталкивались с насилием с применением огнестрельного оружия, тогда как среди белых американцев таких людей оказалось 13%. В целом 21% взрослых американцев сообщили о том, что их так или иначе коснулось вооруженное насилие, например им угрожали оружием или они пострадали во время перестрелки.

Опрос был проведен после целого ряда массовых расстрелов по всей территории США — в продуктовом магазине в Нью-Йорке, начальной школе в Техасе и на параде 4 июля в Иллинойсе — наряду с многочисленными случаями применением оружия в городах США, которые не всегда попадают в национальные новости, но усиливают напряжение среди местных жителей.

Профессор Йенс Людвиг, директор криминалистической лаборатории Чикагского университета, сказал, что каждый пятый человек, который стал жертвой такого насилия или имеет близких, пострадавших от него, — это «поразительно высокое число». Оно показывает, что те, кто сам подвергся насилию с применением огнестрельного оружия, — «не единственные жертвы», по словам Людвига.

Людвиг сравнил влияние перестрелок на население с пандемией, отметив, что люди, умершие или тяжело переболевшие COVID-19, стали не единственными пострадавшими, так как детей не пускали в школы, предприятия закрылись, люди не могли видеться с близкими.

То же самое происходит и в случае вооруженного насилия. «Люди меняют свой образ жизни», — объяснил Людвиг.

По словам профессора, когда люди, которые имеют возможность уехать из городов, где перестрелки представляют большую проблему, массово покидают их, это вредит всем, кто остается.

В пример он привел Детройт. По данным ФБР, собранным группой Everytown for Gun Safety, выступающей за контроль над огнестрельным оружием, число связанных с ним убийств увеличилось с 2016 по 2020 год с 37,6 на 100 000 человек до 45,4 на 100 000 человек. По этим же данным, чернокожие в 2,1 раза чаще погибают от убийств с применением огнестрельного оружия, чем белые.