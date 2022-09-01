Москва, 1 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. С января 2013 года по июль 2022 года интенсивность производства мебели в РФ выросла на 76,6%, считают авторы ежемесячного доклада «Индексы интенсивности промышленного производства за январь 2013 — июль 2022», подготовленного экспертами Высшей школы экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября сообщили в пресс-службе ВШЭ.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка мебели

«За период с января 2013 года по июль 2022 года в наибольшей степени возросла интенсивность производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 2,5 раза); предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (в 2,3 раза); производства мебели (на 76,6%); сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья (на 74,8%); производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 72,5%); производства компьютеров, электронных и оптических изделий (на 63,2%); добычи камня, песка и глины (на 58%)», — установили эксперты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в РФ интенсивность выросла у 18 из 39 видов экономической деятельности.