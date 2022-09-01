Москва, , 14:09 — REGNUM В июле 2022 года в России интенсивность увеличилась у 18 из 39 видов экономической деятельности, считают авторы ежемесячного доклада «Индексы интенсивности промышленного производства за январь 2013 — июль 2022», подготовленного экспертами Высшей школы экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября сообщили в пресс-службе ВШЭ.

Металлургия

«Свыше 70% валового прироста интенсивности пришлось на производство кокса и нефтепродуктов (в основном вследствие увеличения интенсивности производства дизельного и реактивного керосинового топлива); металлургическое производство (в первую очередь вследствие увеличения интенсивности производства стали, горячекатаного стального листового проката); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (существенное влияние оказало увеличение интенсивности выпуска коммуникационной аппаратуры, полупроводниковых приборов)», — гласит доклад.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что в России в добыче полезных ископаемых в июле 2022 года наблюдалось незначительное снижение интенсивности промпроизводства.

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