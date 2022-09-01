Лондон, 1 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Британская певица Дуа Липа отреагировала на обвинения музыкантов Л. Рассела Брауна и Сэнди Линцера в плагиате песни Levitating. Об этом сообщило издание The Independent 1 сентября.

Цитата из видеоинтервью Дуа Липа

Адвокаты исполнительницы обратились в суд с просьбой отклонить один из исков о плагиате, в котором её обвинили. Дуа Липа, в свою очередь, призналась, что никогда не слышала композиции обвинителей.

Напомним, в марте 2022 года музыканты Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер подали в суд на Дуа Липу. По мнению артистов, певица тайно «вдохновилась» их композициями Wiggle and Giggle All Night и Don Diablo, записывая собственную песню Levitating.