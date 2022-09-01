Москва, , 14:09 — REGNUM В июле 2022 года обрабатывающие производства в России продемонстрировали небольшой рост, считают авторы ежемесячного доклада «Индексы интенсивности промышленного производства за январь 2013 — июль 2022», подготовленного экспертами Высшей школы экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября сообщили в пресс-службе ВШЭ.

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«В России в добыче полезных ископаемых в июле 2022 года наблюдалось незначительное уменьшение интенсивности промышленного производства, в основном из-за снижения роста в добыче угля и нефти. В то же время обрабатывающие производства продемонстрировали небольшой рост, прежде всего по причине роста интенсивности в производстве кокса, нефтепродуктов и металлургическом производстве, что способствовало общему росту в целом по промышленности на 0,2% по отношению к июню 2022 года», — полагают эксперты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после апрельского спада российское промышленное производство остается стабильным.

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