Москва, , 14:09 — REGNUM Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили почти полсотни снарядов реактивных систем залпового огня на территории б. УССР. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Перехвачено: одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 — РСЗО HIMARS, в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.

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В Минобороны РФ добавили, что российскими средствами ПВО за сутки были сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что стоимость ракет HIMARS, уже использованных ВСУ для нанесения ударов по Антоновскому мосту в Херсоне, составляет около 100 млн долларов.

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