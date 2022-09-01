Москва, 1 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В России индекс интенсивности промышленного производства по итогам июля 2022 года увеличился на 0,2% по сравнению с июнем, считают авторы ежемесячного доклада «Индексы интенсивности промышленного производства за январь 2013 — июль 2022», подготовленного экспертами Высшей школы экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября сообщили в пресс-службе ВШЭ.

Промышленность

«С мая индекс незначительно изменялся как в ту, так и другую сторону, не демонстрируя явной тенденции к росту или снижению, — гласит доклад. — Таким образом, можно считать, что после апрельского спада российское промышленное производство в первом приближении остается стабильным. Если производство с поправкой на сезонный фактор останется таким же стабильным до конца 2022 года, то по итогам года промышленный спад составит 0,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика РФ пока выдерживает оказываемое на нее давление, но в машиностроении и автомобилестроении ситуация складывается не лучшим образом.