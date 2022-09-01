Москва, , 14:09 — REGNUM Если Европейский центральный банк не изменит своей политики, то властям Германии едва ли удастся остановить рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Серьезный вклад в инфляцию Германии вносят мировая конъюнктура и динамика курса евро, что связано с высокой интегрированностью государства в мировые экономические процессы, — сказала она. — Без снижения текущей напряженности и изменения политики ЕЦБ снизить инфляцию в Германии едва ли удастся, и, скорее всего, рост цен превысит двузначный уровень».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко рассказал, что Европейскому союзу может помочь только радикально жёсткая денежно-кредитная политика.

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