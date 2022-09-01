Чебоксары, , 14:09 — REGNUM В Чебоксарах 1 сентября прокатилась очередная волна «минирования» образовательных учреждений. Официальной информации о происшествии к настоящему времени нет ни сайтах органах власти, ни на сайтах правоохранителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Очевидцы рассказали, что в школе № 35 из-за сообщения, вероятно, о якобы заложенной бомбе был сорван первый урок в средних классах, где школьникам должны были рассказать об азах финансовой грамотности. Детей распустили по домам.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

В социальных сетях сообщают, что по аналогичным причинам могли быть прерваны праздничные мероприятия в ряде других образовательных учреждениях — в частности, школах №39,54,59, одном из университетских корпусов, колледже.

Официального подтверждения или опровержения данной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале и марте 2022 года в Чувашии несколько раз «минировали» образовательные учреждения, в том числе трое суток подряд эвакуировали ряд школ в Чебоксарах.

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