Москва, , 14:08 — REGNUM Новый порядок регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков, вступивший в силу с 1 сентября 2022 года, действительно, полезен и выгоден для застройщиков, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» Анастасия Шеверева. По её словам, он позволит перевести процесс регистрации в автоматический режим после ввода объекта в эксплуатацию:

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Застройщику не потребуется самостоятельно подавать заявление в Росреестр, а достаточно будет указать свое согласие на регистрацию права собственности в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это положительные изменения с точки зрения устранения избыточности административных процедур.

Тем не менее, изменения будут касаться только застройщиков, которые строят объекты за свой счет и/или инвестиций, без привлечения средств дольщиков, при этом доля таких объектов минимальна».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом об очередном продлении «дачной амнистии», подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2021 года, еще на пять лет — до 1 марта 2031 года предусматривается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

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