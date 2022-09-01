Пекин, , 14:07 — REGNUM В преддверии военных учений «Восток 2022», начатых Россией и в которых принял участие и Китай, Запад наращивает свою кампанию против нормального военного сотрудничества двух стран, демонстрируя его как угрозу региональной стабильности, заявил 31 августа Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в эксклюзивном интервью газете Global Times, отметив, что военное сотрудничество между обеими сторонами не направлено против какой-либо третьей стороны, но и не станет жертвой внешних факторов.

Чжан Ханьхуэй China-embassy.org

Однако возглавляемое США НАТО, которое видит в России свою «самую значительную и прямую угрозу», а в Китае — вызов своим «интересам, безопасности и ценностям», долгое время было инструментом американской гегемонии, постоянно вторгаясь на территории, пересекая границы и ведя войны по своему усмотрению. Чжан отметил, что НАТО постепенно становится серьезной угрозой миру и безопасности во всем мире. По словам китайского посла, с годами сотрудничество между российскими и китайскими военными становится все более тесным.

Будучи давним инструментом гегемонии, которым владеют США, НАТО называет себя «оборонной организацией», но на самом деле нарушает территории и границы, ведет войны по своему усмотрению и убивает невинных гражданских лиц. За последние 30 лет НАТО расширялось пять раз на восток, расширив свой членский состав с 16 до 30 стран и разместив большое количество передовых стратегических наступательных вооружений в странах Восточной Европы. Теперь он пытается воспроизвести подобные кризисы и конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Как выясняется, не Китай и Россия представляют системный вызов НАТО, а скорее НАТО постепенно становится серьезной угрозой миру и безопасности во всем мире», — отметил Чжан.

Помимо тесного партнерства на военном фронте, Китай и Россия также добились значительного прогресса в других областях, включая финансовый сектор, систему глобального управления и ряд многосторонних платформ, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Президент России Владимир Путин заявил в июне, что рассматривается вопрос о создании международной резервной валюты на основе валют государств-членов БРИКС, и некоторые СМИ считают, что этот шаг направлен на то, чтобы сломать доминирование доллара. В ответ на слова Путина Чжан сказал, что это отражает мнение стран, которые сильно пострадали от санкций со стороны США и других западных стран.

«В последние годы некоторые западные страны во главе с США политизировали и превратили финансовую систему в оружие, использовали санкционную дубину и проводили одностороннюю силовую политику в международных отношениях во имя так называемой демократии, прав человека и основанного на правилах международного порядка, что серьезно нарушает принципы рыночной экономики и правил международной торговли, а также оказывает огромное влияние на глобальные промышленные цепочки и цепочки поставок, энергетику, финансы и продовольственную безопасность», — сказал Чжан.

Все международное сообщество должно заплатить за односторонние санкции, введенные США и Западом. Односторонние санкции, введенные США и Западом, вызвали эффект бумеранга, который не только усугубляет их внутреннюю инфляцию и экономические кризисы, но и подрывает доверие мира к долларовой системе США и ускоряет глобальную дедолларизацию. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, представленные БРИКС, настаивают на проведении необходимых реформ в ВТО и МВФ для совместной защиты многосторонней торговой системы и построения открытой мировой экономики, отметил посол.

14-й саммит БРИКС был успешно проведен в июне, что привело к ряду новаторских и институциональных результатов. Финансовое сотрудничество является важной частью сотрудничества БРИКС, и страны БРИКС привержены правильному направлению экономической глобализации и выступают против односторонних санкций и юрисдикции с длинными руками в любой форме. Страны БРИКС продолжают дальнейшее сотрудничество в таких областях, как Новый банк развития, механизм условных резервов, а также местная валюта для расчетов, добавил он.

Говоря о совместном продвижении более справедливой системы глобального управления, Чжан сказал, что рост развивающихся стран и развивающихся рынков, представленных Китаем и Россией, привел к изменению международного ландшафта с точки зрения скорости, широты и глубины. Это всесторонне меняет глобальный политический и экономический ландшафт и подталкивает его к многополярности.

Китай готов работать с Россией и другими членами международного сообщества для построения нового типа международных отношений, включающих взаимовыгодное сотрудничество, построение глобального сообщества развития и безопасности для всех, продвижение мировой многополярности и демократии в международных отношениях, а также совместное построение более процветающего, стабильного, справедливого мира, отметил Чжан.

Китай и Россия очень последовательны в вопросе расширения членства в БРИКС и ШОС. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы позволить большему числу стран-единомышленников присоединиться к семье БРИКС и ШОС, расширяя возможности сотрудничества, совместно защищая международную справедливость и выступая против гегемонии и силовой политики, заявил посол.

В течение следующих десяти лет, как заявил Global Times директор Института азиатских и африканских исследований МГУ Алексей Маслов, качество отношений и повышение уровня доверия будут ключевыми для будущего китайско-российских связей. Китайские эксперты отметили, что обе стороны вместе с другими развивающимися странами будут вместе противостоять односторонности и гегемонии и совместно ускорят дедолларизацию валютных расчетов, продвигая более справедливые системы глобального управления и расширение механизмов многостороннего сотрудничества.

«Российско-китайские отношения очень стабильны. Это очень важно, потому что у нас много различий: Китай гораздо более силен в экономическом смысле, а Россия развивает свои военные технологии гораздо более успешным образом. Но в то же время у нас много общего. У нас есть общее понимание того, что нынешний мир должен быть перестроен более стабильным образом. Мы считаем, что не должно быть централизованного контроля над миром. Мы говорим о многополярности. Таким образом, мы очень близки», — сказал Маслов.

«Но мы не должны обращать слишком много внимания на уровень торговли. Мы также должны больше говорить о качестве торговли. Мы видим, что в недавнем прошлом мы начали торговать не только нефтью и газом, но и новыми технологиями. Тем временем мы создали новые особые экономические зоны, а Россия даже открыла филиал Московского государственного университета в Шэньчжэне. Так что это означает, что у нас есть новое качество развития», — добавил он.

Комментируя китайско-российские отношения в следующем десятилетии, Маслов сказал, что, во-первых, настало подходящее время для России и Китая объявить общие цели и задачи развития, а не только по отдельности. Еще одна очень важная вещь — это разработка новых технологий, например, IT-технологий, программного обеспечения и так далее. Наконец, они также должны сосредоточиться на военно-техническом развитии. И таким образом обе страны смогут обезопасить свои территории.