Салехард, 1 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в донбасской Волновахе открылась реконструированная школа №4. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановили разрушенное здание и благоустроили прилегающую территорию. Эта школа, рассчитанная на 30-150 учащихся, — единственная из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года восстановили на 100%.

Пресс-служба правительства ЯНАО Реконструированная школа №4 в Волновахе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил строителей, которые в ускоренном режиме восстановили объект, и пожелал жителям Волновахи спокойного учебного года.

«Когда определяли перечень приоритетных объектов по Волновахе, — рассказал он, — школа, конечно, была задачей номер один. Сроки были очень сжатые, по факту у нас было два месяца. Сейчас все работы завершены, школа полностью готова: само здание, самое современное оборудование, спортивная площадка. О разрушениях, снарядах, которые прилетали в школу, ничего больше не напоминает. Дети пойдут в школу, которая теперь, без сомнений, будет одна из образцовых в этом районе».

Как сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО, регион обеспечил как рабочую силу, так и строительные материалы для реконструкции школы. Восстановлением объекта на пике занимались больше 100 человек, работы проходили на площади 1 500 квадратных метров. В школе восстановили и утеплили кровлю, возвели новые стены, здание приобрело новые теплые окна и яркие фасады. Внутри и снаружи установлена система видеонаблюдения. Школа полностью оборудована новой мебелью, компьютерами, учебниками, посудой и готова к приему своих учеников.

Здание готово к отопительному сезону. Полностью восстановлены инженерные коммуникации: электрика, тепло-, водоснабжение. На прилегающей территории восстановлено футбольное поле, пострадавшее от снарядов, обустроена новая современная детская площадка. Вокруг школы оборудовано ограждение в соответствии с антитеррористическими нормами.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Ямалом и ДНР продолжается восстановление остальных социальных объектов города — общежития, больницы, станции переливания крови, Дома культуры и других. Также предстоит отремонтировать 22 объекта в освобожденных селах Волновахского района. Туда будут направлены строители, занимавшиеся восстановлением школы в Волновахе.