Москва, , 14:17 — REGNUM Российские войска пресекли попытку киевских подразделений наступать на Харьковском направлении. Оставшиеся в живых силовики попали под огонь боевиков-националистов, сообщает 1 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Огонь по подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ был нанесён в районе села Русские Тишки. Противник потерял свыше 50 человек. Оставшиеся в живых попытались отойти к Харькову.

«При выходе к северо-западной окраине [Харькова] Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым большинство из них было уничтожено», — сообщили в Минобороны России.

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