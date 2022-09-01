Нур-Султан, , 14:07 — REGNUM Рост заработной платы является основным фактором благосостояния населения государства и ее размер должен соответствовать рыночным условиям. Об этом 1 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании согражданам.

Зарплата Peggy Marco

«Мной принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 тыс. до 70 тыс. тенге (до 9 тыс. рублей по курсу). Это напрямую затронет доходы 1,8 млн граждан», — сказал Токаев.

Он добавил, что в стране будет введена новая методика расчёта минимальной зарплаты, которая позволит поэтапно повышать её размер в будущем. Кроме того, президент заявил, что нужно сделать, чтобы минимальная базовая ставка пенсии составляла 70% от прожиточного минимума, а максимальная — 120%.

Напомним, что Токаев объявил курс на построение Нового Казахстана. Программа предполагает некоторую децентрализацию власти, а также повышение благосостояния народа.

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