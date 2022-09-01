Минск, 1 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, как и многие белорусы, поддерживает действия России на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию», — сказал Лукашенко в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в середине сентября.

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