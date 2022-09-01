Каракас, , 14:06 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна предпринимает решительные шаги для постепенного открытия более чем 2200 километров границы с Колумбией. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро Agencia de Noticias ANDES

По его словам, обе страны совместно работают над постепенным открытием этой обширной территории.

Мадуро сообщил, что на сегодняшний день уже работают специализированные технические комиссии, которые гарантируют безопасность, передвижение населения по обе стороны границы, а также работу таможни.