Мурманск, , 16:04 — REGNUM В Мурманской области стартовал отопительный сезон 2022−2023 годов. Соответствующие постановления подписаны главами муниципальных образований. Обеспечение полной подачи тепла всем потребителям занимает от нескольких дней до недели, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Теплоснабжение — сложнейшая система, включающая в себя множество процессов. Несоблюдение установленных регламентов может привести к сбоям и инцидентам, в том числе и на внутридомовых коммуникациях. В регламентах прописывается порядок подключения потребителей, учитывая соблюдение параметров давления в распределительных сетях. Это обеспечивает плавный запуск всей инфраструктуры», — указано в сообщении.

Техническим персоналом управляющей организации после подачи тепла к дому производится подключение потребителей в самом здании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 12 арктических районах Якутии начался отопительный сезон. К теплу подключены все объекты.

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