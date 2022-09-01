Москва, , 14:01 — REGNUM «Разговоры о важном» в школах России — насущно необходимое дело, ведь детей и молодёжь надо не только учить, но и воспитывать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 1 сентября.

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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года во всех школах будут проводиться внеклассные уроки «Разговоры о важном» задача которых — в увлекательной форме познакомить школьников с историей, традициями и культурой России, мотивировать детей самостоятельно искать исторические факты и читать больше книг.

« "Разговоры о важном» — это насущно необходимое дело, им давно надо было заняться в наших школах. Детей, молодёжь надо не только учить, но и воспитывать, помогать им стать патриотами своей страны, органичной частью своего народа.

Многие из тех, кто стоит на прозападных либеральных позициях (и родители, и учителя, и политики) будут мешать укоренению этой практики. Идея этих уроков уже разбудила немало «спящих»; каждый, кто бросит взгляд на организации и движения, которые поднимают волну злобы против них, увидит враждебный нашей стране след. Предстоит жесткая борьба, и вести её надо без колебаний, с полной уверенностью в нашей правоте, правоте тех, кто взялся вернуть школу на традиционные рельсы.

Одновременно важно очень ответственно подойти к методике таких уроков и их содержанию. Взглянул на темы, которые запланированы к обсуждению в ходе «разговоров о важном» в сентябре, и не увидел 3 сентября. Разве можно в сегодняшних обстоятельствах, когда на востоке в силу реваншистских устремлений Токио и американских провокаций против Китая зреет ещё один очаг агрессии против России и дружественной нам страны, игнорировать День Победы над Японией и окончания Второй мировой войны? Разве эта дата не важна для воспитания детей и молодёжи в духе благодарной памяти о предках, уважения к их подвигу? Разве она менее важна, чем, скажем, 165-летие со дня рождения Циолковского, которое имеется в виду обсуждать. Разве она даёт меньше оснований мотивировать детей изучать свою страну, её историю и культуру? Понятно, что гораздо больше. Но её нет!