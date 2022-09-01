Ла-Пас, , 14:01 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе заверил, что за 12 месяцев ситуация в стране изменилась, и сегодня государство имеет «абсолютно платежеспособную экономику», несмотря на инфляцию и рецессию в международной среде. Об этом пишет Prensa Latina.

Луис Арсе UNCTAD

«Результаты экономической политики, которую мы проводим по всей стране, ощущаются постепенно, от кризисов: о которых мы говорили в прошлом году, до сегодняшнего дня прошло 365 дней, и история страны изменилась, сегодня у нас абсолютно платежеспособная экономика», — сказал Арсе.

По его словам, инфляция и рецессия «бьют по нескольким странам региона и мировой экономике, и Боливия в этом контексте остается страной с самым низким уровнем инфляции в регионе».