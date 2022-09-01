Сеул, 1 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Восемь из десяти жителей Южной Кореи считают распространение фейковой информации угрозой национального масштаба. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей американского исследовательского центра Pew Research Center.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 февраля по 3 июня среди 24 525 жителей 19 стран, 82% южнокорейцев считают «фейки» национальной угрозой.

Сообщается, что показатель Южной Кореи является самым высоким среди 19 стран. Средний показатель составил 70%.

Отмечается, что за Южной Кореей следуют Греция, Япония, Италия и Нидерланды.

Эксперты отмечают, что Южная Корея также оказалась в числе стран, жители которой сильно обеспокоены кибератаками и изменением климата.