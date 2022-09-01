Москва, , 14:00 — REGNUM ПАО «Газпром» хочет и готов выполнять обязательства по поставкам газа в Европу, но этому мешают действия контрагентов европейских компаний. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, «клубок проблем» для поставок российского газа в Европу создают сложности с обслуживанием оборудования, установленного на газопроводе «Северный поток», и юридические проблемы из-за санкций.

«Это кризисная ситуация, и хочется призвать к здравому смыслу этих контрагентов Газпрома, но пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром экспорт» с 1 сентября полностью приостанавливает поставки газа французской энергетической корпорации Engie.

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