Париж, , 13:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «разделении Европы» во время обращения к французским послам, собравшимся в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

«Единство европейцев является «ключевым» в этом деле. Мы не должны допустить разделения Европы и это ежедневный вызов», — считает глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за продолжение диалога с Россией.

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