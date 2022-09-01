Макрон заявил о «разделении Европы» во время обращения к послам
Париж, 1 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «разделении Европы» во время обращения к французским послам, собравшимся в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.
Никита Устинов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
«Единство европейцев является «ключевым» в этом деле. Мы не должны допустить разделения Европы и это ежедневный вызов», — считает глава французского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за продолжение диалога с Россией.