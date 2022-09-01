Первомайский район, Томская область, 1 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Томская область получит из федерального бюджета более 600 млн рублей на модернизацию систем теплоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Rostov-gorod.ru Котельная

Проекты строительства и реконструкции котельных в посёлке Зональная Станция и селе Первомайском на сумму 900 млн рублей одобрены в правительственной комиссии по региональному развитию. То есть две трети необходимой суммы выделит федеральный центр.

По словам врио губернатора Владимира Мазура, износ объектов достиг 100 процентов, в связи с чем выросла аварийность.

«В Зональном, например, с 2018 года произошло шесть аварий. Это недопустимо. Поэтому мы немедленно приступаем к реализации проектов и планируем завершить их к отопительному сезону 2023–2024 годов», — отметил он.

Добавим, что проекты будут реализованы по механизму концессии. В частности, строительство котельной в Зональной Станции обойдётся в 315 млн рублей, 252 из которых составят федеральные средства, 25,2 млн — средства концессионера. Остальная сумма будет выделена из областного бюджета.

В Первомайском будет построено девять новых котельных на природном газе, а ещё одну переведёт с отопления углём на газ. Общая стоимость работ оценена в 576,2 млн рублей, 87,8 млн из которых вложит концессионер.

В администрации добавили, что реализация проектов обеспечит местных жителей бесперебойным теплоснабжением, позволит сократить расходы энергоресурсов и снизить выбросы в атмосферу.