Москва, 1 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Известная актриса Анастасия Макеева рассказала, как отразится отмена проката зарубежных картин на российском кинематографе. Её слова приводит портал «Абзац» 1 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В образе Пилар Анастасия Макеева

По мнению актрисы, в ближайшее время отечественный кинематограф ждёт возрождение: «Самое время поражать его искусством кинематографа. У нас все для этого есть: хорошие сценарии, артисты, операторы. Раньше продавалось то, что было более выгодно, а теперь рынок освободился, и, мне кажется, будет большой взлет именно российского кино». Макеева также отметила, что российские фильмы могут получить признание в Китае, Мексике и странах Европы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр Владимир Бортко объяснил популярность советских фильмов. По словам постановщика, секрет качества советских картин заключается в том, что они «выпускались в разных уголках страны, но все они были близки советским гражданам».