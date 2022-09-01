Тюмень, , 13:58 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) указом президента России Владимира Путина отмечено орденом Кутузова. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Торжественное построение курсантов ТВВИКУ Пресс-служба губернатора тюменской области

«Высокая государственная награда присуждена за значительные достижения училища в подготовке квалифицированных военных кадров. Уже 65 лет ТВВИКУ создает мощь и славу инженерных войск нашей страны. В этом году высокое звание «Герой России» получил выпускник училища, наш земляк Рустам Сайфуллин. Он окончил вуз в 2005 году. Защищая мирных жителей Донбасса, под обстрелом вражеской артиллерии командир инженерно-саперного полка обеспечил продвижение наших войск. Настоящий пример для подражания», — отметил глава региона.

Также Александр Моор назвал ТВВИКУ «местом силы», где одним из символов областной столицы и региона в целом. И поблагодарил офицеров, преподавателей, курсантов и выпускников училища за верность традициям и служение Отечеству.

По сообщению пресс-службы ТВВИКУ, в 2022 году в училище выпустило 252 лейтенанта, из них 63 — иностранцы. Всего за историю училища выпустилось более 17 тысяч офицеров.