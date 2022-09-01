Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Тридцать первоклассников с освобожденных территорий быв. УССР пошли в первый класс школ Ленинградской области, сообщили 1 сентября ИА REGNUM в пресс-службе регионального комитета общего и профессионального образования.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьный класс

«Всего в этом году за парты Ленинградской области сели 255 школьников из освобожденных территорий», — сообщили в комитете.

Напомним, что в этом году в школы Ленобласти пошли более 190,1 тыс. школьников, в том числе более 25 тыс. первоклассников.