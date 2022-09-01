Тбилиси, , 14:54 — REGNUM В грузинской столице снова объявлен аукцион по продаже зданий, принадлежащих Общественному вещателю Грузии, сообщил 1 сентября Первый канал грузинского телевидения.

Аукцион Цитата из кф 12 стульев. Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

На электронный аукцион выставлены земельный участок и здания, расположенные на улице Костава. Начальная цена торгов определена в 65 млн. лари ($22,5 млн.).

Всего на продажу выставлено 33 209 квадратных метров земли и 23 649 квадратных метров зданий и сооружений. Заинтересованные лица смогут до 12:00 30 сентября подать заявки на участие в аукционе.

Напомним, что Общественный вещатель Грузии объединяет два телеканала и две радиостанции, финансируемые из государственного бюджета. Ещё в 2017 году старое здание телевидения и радио на улице Костава, находящееся в аварийном состоянии, было решено продать с торгов, однако несколько проведённых аукционов окончились безрезультатно.