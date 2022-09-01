Москва, 1 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что Казахстан будет процветающей страной, а также на хорошие двусторонние отношения с республикой. Об этом 1 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Его попросили прокомментировать объявленные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым масштабные политические реформы.

«Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее, — сказал официальный представитель Кремля. — Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства».

Песков подчеркнул, что Казахстан является важным партнёром для России. Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнёрства, а также на то, что в республике будет сохраняться стабильность.

Напомним, 1 сентября Токаев объявил, что этой осенью нужно провести досрочные выборы президента республики, а в 2023 — нижней палаты парламента. Также он предложил увеличить срок президентских полномочий до семи лет, но его запретить переизбрание.