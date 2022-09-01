Самара, 1 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Жёны воинов в Самарской области организовали фотовыставку в Самаре. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Mil.ru Российская армия

Сообщается, что уникальная фотовыставка «Жёны героев» откроется накануне Дня окончания Второй мировой войны, в преддверии 79-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 2 сентября на площади Славы.

Отмечается, что выставка создана женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова.

Отмечается, что на выставке будут представлены 50 портретов женщин, чьи мужья посвятили свои жизни служению Родине.

«50 фотоисторий о красоте, вере, стойкости и самоотверженности. В рамках проекта жёны российских военнослужащих фотографировались в кителях супругов. Китель несёт в себе сакральную мысль — это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, и в то же время китель — большой и тяжёлый — согревает и даёт защиту», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини.

«Как тогда наши деды и прадеды освобождали мир от фашистской нечисти, так и сейчас это же делают наши мужья. Остановили тогда, остановим и сейчас! И как наши бабушки и прабабушки ждали своих мужей, переживали, молились, надеялись, то же самое сейчас делаем и мы… Мы уверены, что наши мужья достойно выполнят задачи, поставленные нашим Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации, президентом и национальным лидером Путиным Владимиром Владимировичем! Победа будет за нами!» — приводит пресс-служба слова жён бойцов второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, чьи мужья участвуют в спецоперации на территории б. УССР.

Отмечается, что каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини.

«Наши мужчины и все российские солдаты должны чувствовать за своей спиной поддержку — в этом сегодня мы видим свою основную миссию, которая носит не только просветительский характер. Жёны военнослужащих Самарского гарнизона совместно с благотворительным фондом «Звезда и лира» занимаются ещё и поддержкой ребят, отстаивающих право донбассцев на мирную жизнь. Женщины собирают и отправляют посылки на фронт. И присоединиться к этому доброму делу может любой желающий», — приводит пресс-служба слова председателя женского совета второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армииЕкатерины Колотовкиной.