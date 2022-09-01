1 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

На данном этапе Москва не поднимает вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Что же касается статуса российских миротворцев и сроков их пребывания в регионе, то эти вопросы можно решать на уровне диалога Баку — Москва без участия Еревана.

Станислав Тарасов, , 14:29 — REGNUM В Москве и в Брюсселе произошло два важных и по-своему уникальных события. В российской столице состоялась встреча и переговоры вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна для обсуждения вопросов, связанных с делимитацией и безопасностью границ. А в бельгийской встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее в МИД России заявляли, что встреча двух лидеров должна пройти в Москве. Однако ее перенесли в Брюссель. Если в российской столице делегации двух стран обсуждали проблемы технического свойства, то в бельгийской стороны вели переговоры относительно подготовки подписания мирного договора. Два этих процесса объединяет одно общее положение: Баку и Ереван согласны соблюдать принципы территориальной целостности друг друга, так как в противном случае переговоры между ними были бы невозможны. Но тут просматривается определенная дипломатическая аномалия, так как вопросы по делимитации армяно-азербайджанской границы и по пограничной безопасности можно было бы рассматривать в формате единого переговорного процесса по мирному договору. По факту же переговоры по делимитации границ проводятся при посредничестве России, а по мирному договору — при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

При этом Москва и Брюссель, говоря о результативности таких переговоров, используют почти одинаковые общие слова. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «трехсторонняя рабочая группа, созданная по решению трех президентов от 9 ноября 2020 года, существенно продвинулась в достижении договоренностей», и выразил надежду, что «в самое ближайшее время они будут оформлены в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая проект коридора «Север — Юг». О других деталях не сообщается. В свою очередь, с аналогичным заявлением выступил и Мишель, вводя определенные нюансы. По его словам, во-первых, стороны «рассмотрели вопросы делимитации границ между Азербайджаном и Арменией и обеспечения стабильности на границе». Во-вторых, «предметно обсуждалась работа по подготовке мирного соглашения».

Никол Пашинян Duma.gov.ru

Таким образом, складывается ситуация как в классической задачке по арифметике: из пункта «А» и пункта «Б» навстречу друг другу двинулись два поезда, и необходимо определить, столкнутся ли они, следуя по одной колее, или минуют друг друга по параллельным путям. В Ереване многие эксперты склонны считать, что «гонка поездов» якобы устроена Баку, хотя представляется, что его полностью устраивают условия мирного соглашения 9 ноября 2020 года и ему необходимо закрепить эти позиции в мирном договоре. Тем более что на данном этапе Москва не поднимает вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Что же касается статуса российских миротворцев и сроков их пребывания в регионе, то эти вопросы можно решать на уровне диалога Азербайджан — Россия без участия Армении. Однако Ереван такой ход событий не устраивает. Он пытается решить проблемы армянского анклава в Нагорном Карабахе через мирный договор при посредничестве ЕС.

В Брюсселе заявляют о необходимости реанимации работы Минской группы ОБСЕ. Вашингтон на днях назначил нового сопредседателя МГ ОБСЕ. Им стал Филип Рикер — опытный дипломат, на которого возложена обязанность главного советника госсекретаря США по всем переговорам на Кавказе. Помимо этого, послы США и Франции отказываются посещать город Шуши, что, по мнению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, оценивается как «непризнание ими территориальной целостности Азербайджана». Поэтому если действия Пашиняна выглядят логичными, то «игра на брюссельском выезде» Алиева выглядит загадочно и наводит на некоторые размышления. В этой связи складывается устойчивое ощущение того, что Баку согласен рассматривать статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана при соответствующих международных соглашениях, которые он по конъюнктурным геополитическим причинам готов принять. Но тогда вероятно и то, что Москва будет вытесняться с позиции главного миротворца между странами.

Ильхам Алиев Официальное интернет-представительство президента России

Кстати, срок их мандата истекает в 2025 году. Неслучайно и то, что Азербайджан и Армения по разным причинам стали высказывать претензии к российским миротворцам, нахождение которых, по словам Пашиняна, «вызывает ряд вопросов». При этом параллельно развивается и другой сценарий по нормализации отношений между Турцией и Арменией. Как утверждает турецкий эксперт Сенер Доган, «многие в Анкаре уверены, что нормализация должна одновременно идти по линии Турция — Армения и Ереван — Баку», но стороны «стремятся добиться такого согласия Москвы, чтобы она не оказывала влияния на эти процессы». То есть подписать мирное соглашения с признанием Ереваном Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, но с особым статусом и без России. Только тогда игра Баку и Еревана сразу на двух площадках получает свое какое-никакое логическое обоснование. Но при таком ходе событий вероятность быстрого заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией невелика, так как сохраняется возможность для определенных внешних игроков вносить «деструктивные элементы» в процесс урегулирования, руководствуясь разными причинами и действуя в разных форматах.