Выборг, Ленинградская область, , 15:55 — REGNUM Выборгский судостроительный завод начал резку металла для линейного дизельного ледокола проекта 21 900М2 мощностью 18 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Ледокол проекта 21 900 М Vyborgshipyard.ru

Заказчиком ледокола выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта, а застройщиком стал ФГУП «Росморпорт».

Проект 21 900М2 является модифицированной версией проекта 21 900М. Ранее Выборгским судостроительным заводом было построено три судна, из которых два корабля «Владивосток» и «Мурманск» были переданы заказчику в 2015 году, а в следующем году был передан в эксплуатацию ледокол «Новороссийск».

Отметим, что ледоколы проекта являются суднами с неограниченным районом плавания. Суда могут преодолевать льды толщиной до 1,5 метров. Основной задачей является проводка крупнотоннажных средств, буксировка и помощь терпящим бедствие судам. Проект 21 900М2 является развитием оригинального проекта, развивающего и улучшающего характеристики оригинала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 15 сентября 2022 года планирует выбрать подрядчика на строительство научно-исследовательского судна проекта ТСК.550. За эту услугу победителю соответствующего тендера готовы выплатить 489 372 100 рублей.

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