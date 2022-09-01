София, , 13:54 — REGNUM В лесополосе в районе населённого пункта Петрич на юге Болгарии обнаружено 1,2 тонны наркотических веществ растительного происхождения. Об этом 1 сентября сообщает БНР со ссылкой на данные правоохранителей.

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По их данным, неизвестные лица замаскировали соответствующую плантацию в лиственных посадках. По подозрению в причастности к выращиванию наркотиков задержан местный житель. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как утверждают болгарские правоохранители, нынешняя изъятая партия запрещенных растений стала самой крупной в новейшей истории Болгарии.

Наркотики будут уничтожены на специальном полигоне.