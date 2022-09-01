Киев, 1 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Боевые действия вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должны быть прекращены. С таким призывом 1 сентября в Киеве выступил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

mpollitt Стоп

Он подчеркнул, что «малейшая ошибка» может нанести такой ущерб, что его «катастрофические последствия» ощутят миллионы людей, сообщает агентство France-Presse.

«Давно пора перестать играть с огнём и вместо этого предпринять конкретные шаги для защиты объекта и ему подобных от всех военных операций», — указал Мардини.

Глава организации также предупредил, что в случае утечки с ядерного реактора специалисты не смогут оказывать гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Запорожской области были взяты в плен трое диверсантов ВСУ, пытавшихся атаковать ЗАЭС.

Читайте также: МИД РФ надеется, что провокации Киева на ЗАЭС не приведут к катастрофе

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на то, что провокации киевского режима вокруг Запорожской АЭС не приведут к катастрофе. По его словам, Москва ожидает от миссии МАГАТЭ именно объективности особенно в связи с тем, что на ЗАЭС произошла высадка двух диверсионных групп ВСУ.

Ранее по теме: В Госдуме назвали цели масштабной провокации Киева на ЗАЭС