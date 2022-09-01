Гендиректор МККК призвал прекратить обстрелы ЗАЭС
Киев, 1 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Боевые действия вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должны быть прекращены. С таким призывом 1 сентября в Киеве выступил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.
Он подчеркнул, что «малейшая ошибка» может нанести такой ущерб, что его «катастрофические последствия» ощутят миллионы людей, сообщает агентство France-Presse.
«Давно пора перестать играть с огнём и вместо этого предпринять конкретные шаги для защиты объекта и ему подобных от всех военных операций», — указал Мардини.
Глава организации также предупредил, что в случае утечки с ядерного реактора специалисты не смогут оказывать гуманитарную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Запорожской области были взяты в плен трое диверсантов ВСУ, пытавшихся атаковать ЗАЭС.
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После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на то, что провокации киевского режима вокруг Запорожской АЭС не приведут к катастрофе. По его словам, Москва ожидает от миссии МАГАТЭ именно объективности особенно в связи с тем, что на ЗАЭС произошла высадка двух диверсионных групп ВСУ.
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