Рязань, , 13:51 — REGNUM Министром здравоохранения Рязанской области назначен хирург, доктор медицинских наук Александр Пшенников, сообщил 1 сентября в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков. Новый руководитель представлен коллективу ведомства.

Флаг Рязанской области

«До нового назначения Александр Сергеевич работал деканом лечебного факультета — старейшего и самого крупного факультета в Рязанском медуниверситете. Он отлично знает сильные и слабые стороны региональной медицины: от доступности высоких технологий до поддержки молодых специалистов», — прокомментировал назначение Павел Малков.

Он добавил, что система здравоохранения Рязанской области нуждается в кардинальной перестройке.

«Во время общения с жителями жалобы на качество медпомощи занимают одно из первых мест. Нет муниципалитета, где не услышал бы вопрос о нехватке какого-либо врача. Часто отсутствует или не работает оборудование, которое в целом по стране уже считается стандартом диагностики. КТ, МРТ, маммографы малодоступны жителям сельских территорий. Эту ситуацию необходимо срочно менять. И, конечно, решать проблему младенческой смертности. Эти вопросы для меня — безусловный приоритет», — подчеркну врио губернатора.

Руководитель области добавил, что разработка стратегии развития здравоохранения региона уже ведётся, она будет предусматривать как схему размещения объектов инфраструктуры, так и схему оказания медицинской помощи, от профилактики до плановой и экстренной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года пост министра здравоохранения Рязанской области покинул Андрей Прилуцкий, работавший в должности с 2015 года.