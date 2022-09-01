Назначен министр здравоохранения Рязанской области
Рязань, 1 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Министром здравоохранения Рязанской области назначен хирург, доктор медицинских наук Александр Пшенников, сообщил 1 сентября в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков. Новый руководитель представлен коллективу ведомства.
Он добавил, что система здравоохранения Рязанской области нуждается в кардинальной перестройке.
Руководитель области добавил, что разработка стратегии развития здравоохранения региона уже ведётся, она будет предусматривать как схему размещения объектов инфраструктуры, так и схему оказания медицинской помощи, от профилактики до плановой и экстренной помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года пост министра здравоохранения Рязанской области покинул Андрей Прилуцкий, работавший в должности с 2015 года.